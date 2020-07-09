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集團涉及基隆桃園暴力討債 警方拘提5人送辦

中央社 / 基隆9日電

基隆警方今天表示，以謝姓男子為首的集團，近來在基隆及桃園涉及多起暴力討債案件，若被害人不從，就教唆小弟前往被害人住處等地潑漆恐嚇，經偵辦後昨天將謝男共5人送辦。

有鑑於近日部分縣市陸續發生暴力討債、槍擊案件，基隆市警察局自7月1日至8日，配合內政部警政署執行「全國同步掃黑行動」、「查緝非法槍械」及「掃蕩地下錢莊」三合一專案，針對轄內黑道幫派、暴力討債集團、非法槍枝及地下錢莊等案件強力查緝。

基隆市警察局今天表示，近日大規模動員各分局警力，針對轄內幫派成員經常聚集地點，或易生治安事故的娛樂視聽場所執行威力掃蕩後，檢肅以謝男為首的集團。

警方調查，謝男涉嫌自去年起，多次在基隆廟口及桃園地區，分別涉及借款與暴力討債行為，若遇被害人不從，就教唆旗下小弟前往被害人住處或攤位潑漆恐嚇。案經基隆市警察局第一分局與桃園市政府警察局龜山分局共組專案小組偵辦後，昨天依組織犯罪防制條例與恐嚇取財罪，將謝男共5人拘提送辦。

基隆 警察 恐嚇

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