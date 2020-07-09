台中租賃車行遭槍擊 警方再逮2主嫌

台中市西屯區一家汽車租賃公司3日晚間發生槍擊案，警方多天追緝，在案發隔天先帶回1名犯嫌，昨天再帶回2名主嫌偵辦，並查扣2把長槍及5把短槍，全案正擴大偵辦中。圖／民眾提供

台中市西屯區一家汽車租賃公司3日晚間發生槍擊案，警方多天追緝，在案發隔天先帶回1名犯嫌，昨天再帶回2名主嫌偵辦，並查扣2把長槍及5把短槍，全案正擴大偵辦中。

台中市近期接連發生2件歹徒持槍槍擊案，其中1件發生於金錢豹酒店外槍擊案件，已於6月30日偵破。另外，台中市西屯區順平一街的一家汽車租賃車行，7月3日晚上也傳出槍響，警方在天花板發現2個彈孔，現場採集到一枚彈殼，歹徒作案後逃逸。

台中市政府警察局長楊源明今天接受媒體聯訪表示，租賃車行槍擊案經連日追查，4日逮捕1名犯嫌，並查扣涉案車輛，昨天並將2名主嫌逮捕到案，並查獲2把長槍及5把短槍，目前正持續擴大偵辦中。

台中第六警分局偵查隊長高嘉陽指出，槍擊案初步調查為租賃車行間股東糾紛，在協調過程中1名歹徒朝天花板開2槍，8日到案的2名主嫌，其中1人為涉嫌開槍者，正持續追查其他共犯。

此外，台中警方近日展開全市大規模「掃黑行動及臨檢掃蕩專案」，期間全面針對黑道幫派堂口據點、經營行業等處所掃蕩，共計檢肅治平專案目標4人、共犯成員26人、查獲各式槍枝10支、地下錢莊及暴力討債案件32件67人偵辦。