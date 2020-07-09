大叔持刀隨機砍人...幸民眾聯手壓制 依殺人未遂起訴

患有精神障礙的一名A男子，今年6月4日在台北車站附近商圈，涉嫌偷走店家的工業用美工刀，並當街持刀隨機攻擊路人，A男子勒住余姓男子，並企圖持刀刺頸，幸好余奮力搶下刀子，熱心路人壓制逃跑的A男。士林地檢署依照殺人未遂罪嫌起訴。

起訴指出，A男領有身心障礙手冊及重大傷病卡，6月4日11時許，涉嫌到大同區一家五金行，偷走1把工業用美工刀，藏在身後沒結帳離去，當天12時許，涉嫌隨機在大街上尋找攻擊對象，並在重慶北路上看到不認識的的余姓男子。

當時余坐在機車上，等候在超商買東西的父親，A男突然用左手勒住余的脖子，右手持美工刀由上往下45度角方式，想要刺進余的脖子，余立刻用手抵抗阻擋，爭奪美工刀。

現場路人見狀，大喊「砍人！」呼叫救援，民眾立刻上前協助余搶下美工刀，余左手因此受傷，A男停手後奔跑逃逸約4百公尺，呂姓路人追趕上前壓制A男，隨後警方到場逮捕A男，第一時間送往醫院強制治療。

依監視器畫面顯示，A男涉偷竊美工刀，又在路上攻擊路人，幸好及時阻擋，沒發生憾事。A男事後供稱，當時認為余要攻擊他，才會拿刀先攻擊他。