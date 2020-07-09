電動機車失竊報警立馬尋獲 泰國移工破涕為笑

「想到野菇他就想哭！」波姓泰國移工上周四清晨5時出門，騎電動機車到台南市安南區台江大道底河堤道路周遭，光顧著拔取野菇想回宿舍煮湯，卻忘了拔鑰匙，轉個身機車卻不翼而飛，四處尋找卻毫無所獲，昨天便想碰運氣到台南市警三分局和順派出所詢問，經調閱監視器逐一比對，晚間逮捕50歲郭姓男子且尋回電動機車，當場令移工破涕為笑。

波姓移工指出，夏日雨後河堤旁常會有野菇生長，不少移工為貼補家用，常趁著早晨露水未乾，早早起床前往摘取鮮嫩野菇回家烹煮享用。他說，這周示心情一直忐忑，差點為了幾朵野菇失去1台機車，以後鑰匙一定隨身攜帶。

警方調查，移工上周四清晨5時出門至台江大道底端河堤道路周遭拔野菇，卻忘了拔電動機車的鑰匙，直接停在路旁，不料拔完野菇後發現機車不見了。連日來，他四處奔走尋找未果，打算放棄，便想碰運氣至和順派出所詢問。

警方獲報後立即調閱周遭監視器，逐一比對可疑犯嫌，當晚即找到50歲郭姓男子及該部電動機車。據調查，郭居無定所，常在轄內從事資源回收。他辯稱，2日清晨經過河堤旁，發現有1台電動機車，鑰匙放在車上，他以為是棄置車輛，看周遭無人才將它騎走。警方訊後依竊盜罪嫌，將他移送辦法。