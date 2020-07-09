才過半個月又傳溺水 烏來紅河谷連當地人都害怕

新北市紅河谷意外事件頻傳，繼6月24日發生13歲國小女學生溺水獲救案，才過半個月，今中午又傳出18歲高職學生溺水，緊急送醫才恢復心跳，烏來區長周守信表示，暑假即將到來，未來將加派駐點義消、義警來確保民眾安全。

烏來有許多熱門戲水地點，包含紅河谷、加九寮溪、烏來國中小對面的桶後溪、烏來發電廠等，深受民眾喜愛，前往朔溪或戲水。

由於紅河谷紅橋下位於加九寮溪與南勢溪的交會口，這一帶河道彎曲、河岸有嶙峋突峭巨岩，溪水高低落差大，不諳水性及不熟悉地形的遊客常發生意外事故。

周守信指出，光是7月份就發生2起意外事故，幸好當時都有駐點義消出手協助，就連當地人帶自己孩子去紅河谷玩，身形矮小的女兒看不到溪水高低差，一腳踏下就沉入水中，爸爸即時一把拉起，才免於憾事發生。

假日時都會在熱門戲水地點派義消駐點，但今發生18歲學生意外事件，以及暑假的到來，為避免憾事再度發生，將協調加派人手，平假日都安排義消和義警駐點，確保民眾戲水安全。

周守信說，紅河谷、加九寮溪及烏來國中小對面的桶後溪目前都有設立敬告，提醒民眾注意自身安全，而烏來立體停車塲到新攬勝橋內範圍的溪水，皆有公告禁止進入，公所也將入口圍著。