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影／新北紅河谷溺水意外 18歲高職男送醫搶救恢復心跳
新北市烏來區南勢溪紅河谷6月24日才發生13歲國小女學生溺水獲救案，事隔3天，新北市長侯友宜 於27日還親自到紅河谷視察，今天中午又傳出一名18歲，就讀新店區一所高職的詹姓男學生與10名同學一起到該處戲水，不慎發生溺水意外，詹男經現場救難人員救起時，已無呼吸、心跳，送醫急救後恢復心跳，目前轉加護病房。
新北市新店警方今天中午12時30分獲報，烏來區紅河谷紅橋下發生溺水意外，員警到場時，溺水的18歲詹姓男子已由消防救難人員拉至岸邊，但救起時已無生命跡象，由救護車緊急送往新店耕莘醫院急救。
據了解，就讀新店區一所高職的詹男今天是與同學共11人到紅河谷南勢溪邊戲水，詹男因玩水時不慎誤入深水區域而溺水，其他10人都平安未送醫。
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