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影／隨機傷人？因碰撞起口角 80歲男一時氣憤持刀刺傷壯漢
新北市孫姓男子昨天在路邊與80歲歐姓男子擦肩而過因碰撞起口角爭執，歐男竟突持鑰匙圈上小刀刺傷孫男胸口，傷口深約1公分，歐男遭路人阻止後即自行離去返家，警方獲報後找到歐男到案。據了解雙方是因先碰撞後起口角爭執，孫男疑似持路邊掃把作勢打人，歐男一時氣憤才涉嫌持刀傷人。警詢後今天將依殺人未遂罪嫌送辦。
43歲孫姓男子昨晚6時30分走在新店區中正路上，與80歲歐姓男子擦身而過時，不慎發生肢體碰撞，雙方因此當街發生口角爭執，歐男疑似一時氣憤，涉嫌持刀刺傷孫男左胸口，違成約1公分傷口，未傷及臟器，歐男遭路人阻止後即自行離去返家。而被刺傷的孫男事後在網路上留言指稱在新店路上遭隨機傷人，引起警方關注。
新店警方獲報立即調閱監視器掌握涉嫌傷人的歐姓男子行蹤，派員至該歐男家中將人帶返所偵辦。據了解，歐男坦承因行走與孫男發生碰撞引起雙方口角，因孫男一度欲持路邊掃把作勢要打人，才會一時情緒失控，涉嫌持鑰匙圈上的瑞士小刀刺傷對方。
新店警方強調，這是起口角爭執所引發的案件，並非隨機殺人案，全案經警詢後將依殺人未遂罪嫌函送台北地檢署偵辦。
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