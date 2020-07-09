聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／烏來戲水遇溪水暴漲 兩短褲男受困溪中大石
新北市消防局昨晚獲報，烏來區烏來國中旁桶後溪有人受困在湍急溪水中，經消防人員橫渡涉水才順利將兩名穿著短褲的受困男子人救援上岸。新北市消防局烏來分隊小隊長李志強表示，近日來烏來上游山區常有降雨，民眾一旦發現原本清澈溪水突然變混濁，應立即離開往岸邊避難，避免發生受困或死傷意外。
消防局昨天晚上6時37分獲報，烏來區烏來國中旁桶後溪中，有2名身穿短褲的男子，疑因山區下雨溪水暴漲受困河道中間大石上，出動15輛搜救車輛及37人到場搶救。
烏來分隊小隊長李志強表示，由於溪水湍急，25歲的簡姓及馬姓男子只能勉強站在溪中一塊大石上，為避免二大水沖走，先在桶後溪下方架設攔截索，再由消防人員橫渡涉水，讓二人穿上救生衣並綁上安全繩索才順利救援上岸，警方將人帶至烏來派出所協助更換衣物，因無需送醫，讓二人休息後自行離開。
消防局災害搶救科股長張程翔表示，消防局與民眾救難團體自今年4月起在新店、烏來、坪林區的北勢溪與南勢溪流域進行巡邏，7、8月間，由消防人員駐點8處，救難團體駐點9處，進行安全警戒，也呼籲戲水民眾注意自身安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言