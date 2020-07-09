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影／烏來戲水遇溪水暴漲 兩短褲男受困溪中大石

聯合報 / 聯合報／記者王長鼎

新北市消防局昨晚獲報，烏來區烏來國中旁桶後溪有人受困在湍急溪水中，經消防人員橫渡涉水才順利將兩名穿著短褲的受困男子人救援上岸。新北市消防局烏來分隊小隊長李志強表示，近日來烏來上游山區常有降雨，民眾一旦發現原本清澈溪水突然變混濁，應立即離開往岸邊避難，避免發生受困或死傷意外。

消防局昨天晚上6時37分獲報，烏來區烏來國中旁桶後溪中，有2名身穿短褲的男子，疑因山區下雨溪水暴漲受困河道中間大石上，出動15輛搜救車輛及37人到場搶救。

烏來分隊小隊長李志強表示，由於溪水湍急，25歲的簡姓及馬姓男子只能勉強站在溪中一塊大石上，為避免二大水沖走，先在桶後溪下方架設攔截索，再由消防人員橫渡涉水，讓二人穿上救生衣並綁上安全繩索才順利救援上岸，警方將人帶至烏來派出所協助更換衣物，因無需送醫，讓二人休息後自行離開。

消防局災害搶救科股長張程翔表示，消防局與民眾救難團體自今年4月起在新店、烏來、坪林區的北勢溪與南勢溪流域進行巡邏，7、8月間，由消防人員駐點8處，救難團體駐點9處，進行安全警戒，也呼籲戲水民眾注意自身安全。

新北市消防局昨晚獲報，烏來區烏來國中旁桶後溪有人受困在湍急溪水中，經消防人員橫渡涉水才順利將兩名穿著短褲的受困男子人救援上岸。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局昨晚獲報，烏來區烏來國中旁桶後溪有人受困在湍急溪水中，經消防人員橫渡涉水才順利將兩名穿著短褲的受困男子人救援上岸。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局昨晚獲報，烏來區烏來國中旁桶後溪有人受困在湍急溪水中，經消防人員橫渡涉水才順利將兩名穿著短褲的受困男子人救援上岸。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局昨晚獲報，烏來區烏來國中旁桶後溪有人受困在湍急溪水中，經消防人員橫渡涉水才順利將兩名穿著短褲的受困男子人救援上岸。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局昨晚獲報，烏來區烏來國中旁桶後溪有人受困在湍急溪水中，經消防人員橫渡涉水才順利將兩名穿著短褲的受困男子人救援上岸。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局昨晚獲報，烏來區烏來國中旁桶後溪有人受困在湍急溪水中，經消防人員橫渡涉水才順利將兩名穿著短褲的受困男子人救援上岸。記者王長鼎／翻攝

烏來 坪林

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