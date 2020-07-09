影／淡水景色太美男感動跳河卻抽筋 警察用警棍撈起來

新北市有1名49歲陳姓男子，日前獨自前往淡水滬尾漁港散步，卻被清晨秀麗的觀音山色與淡水河光影、漁港美景，感動到情不自禁脫掉衣服，直接跳下水游泳，結果腳抽筋，漂浮在水面上大喊救命。員警獲報趕抵，拿出伸縮警棍直接把他撈上岸。

淡水警分局上周一清晨6時許接獲報案，指稱滬尾漁港有人落水需要救援。中正路派出所警員陳國平、韓孟佑火速趕往，發現岸邊有四、五名遊客圍觀，氣氛不算太緊張，走向碼頭一看，近在咫尺的岸邊有1男子赤裸上身，張開雙臂呈大字型漂在水上，身體倚靠著舢舨漁船纜繩呻吟呼喊救命。

整個畫面在晨曦清新的空氣中、風景區水光山色美景下，顯得格外突兀。不巧滬尾漁港剛剛整建完工，設施設備尚未恢復正常，岸邊遍尋不著救生圈，幸好「落水者」還能正常對話，員警拿出身上的伸縮警棍，很快便把他拉近岸邊協助上岸，交由救護車送醫檢查。

陳男說，清晨到淡水河邊散步運動經過漁港，覺得河水清澈沁涼，突然一時興起想游泳消暑，但是才跳下水沒多久，大腿就抽筋並且胸口嚴重悶痛，趕忙抓緊一旁纜繩並向路過遊客呼救，所幸警消及時趕抵。