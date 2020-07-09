輝懋偷排有害甲苯廢氣 南投環保局：恐怕不只一家

南崗工業區輝懋興業公司涉嫌排放甲苯等揮發性有機汙染物，嚴重影響環境健康，遭南投地檢署提起公訴並追討不法所得7000萬元。南投縣環保局表示，目前工廠原料甲苯、油墨進貨量採業者自行申報，而地方稽查只有紅外線設備，只能看到熱源，無法檢測排放氣體內容物將和檢方反映，希望國稅局能提供特定工廠原料數量和產量，避免業者以少報多，汙染環境。

南投縣環保局長方信雄說，輝懋興業生產離型紙，以矽氧樹脂等各種離型處理藥劑，讓膠帶等黏貼物可重複利用。因為使用揮發性溶劑，需要申報空汙處理費，並設置過濾廢氣設施，業者安裝過濾設備，但為了減少處理費用和活性炭等濾材，刻意減少排放量，同時埋設暗管偷排未經處理的廢氣。

他說，對於工廠空汙排放，環保局有空拍機和紅外線攝影器材，透過熱源可以查緝業者是否偷排。但業者另裝設4支暗管，偷排未經處理的廢氣，以現有設備無法發現，檢方和環保署是以揮發性有機氣體（Volatile Organic Compounds，簡稱VOC）偵測顯像，才確認業者偷排甲苯。

而另一個追查管道，是根據進口原料比對生產量，也能查出業者是否以少報多。但目前業者進口原料和生產量，採業者自行申報，業者如未誠實申報，除非有國稅局的營業詳細數字，否則難以發現。過去輝懋實業並無重大違規裁罰，對於業者5年來偷排甲苯等有害氣體，方信雄相當意外。環保局曾行文要求國稅局提供資料，但國稅局基於稅務資料保密，不提供給其他行政機關。