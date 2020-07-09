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17歲少年持斧砍派出所大門 員警壓制查扣斧頭、長刀

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣17歲許姓少年本月6月傍晚持斧頭砍大城分駐所大門，員警持棍棒和盾牌防衛，少年喃喃自語，被員警壓制後送交保護管束；少年的父親在案發後到場，表示兒子有身心相關症狀，家人不知為何他帶攜械攻擊分駐所。

彰化縣芳苑分局天表示，少年持斧頭亂砍分駐所大門，不聽值班員警喝止，員警按下區域聯防按鈕請求支援，所長林俊良率員警分持警棍和盾牌上前制止，許姓少年喃喃自語並轉身走到派出所前的超商廣場，被6名員警壓制在地，帶回分駐所，查扣斧頭、長刀和不明藥丸。

許姓少年的父親在案發後表示，少年有身心相關症狀，曾就醫，家人不知他帶器械攻擊分駐所。許姓少年供稱，砍警察局會讓家人多注意和關心他，。

衛福部彰化醫院精神科醫師陳羿行表示，天氣炎熱跟引發身心相關症狀無關，服藥一周以上才有控制情緒的療效，有的病人必須服藥兩周，家屬應注意病人有無規律服藥、吃下所有該吃的藥，如果未規律服藥或選擇性吃藥，將無法控制情緒，少年涉犯刑案，要做精神鑑定以了解案發行為跟身心症狀有無關聯。

彰化縣芳苑警分局大城分駐所員警壓制許姓少年。圖／警方提供
彰化縣芳苑警分局大城分駐所員警壓制許姓少年。圖／警方提供

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