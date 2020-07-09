71歲翁遺失新購手機 員警發現迅速查出身分物歸原主
苗栗縣71歲余姓男子前天在通霄市區購物返家後，發現新買價值2萬多元的手機遺失，更讓他著急的是手機內存放許多生意上的重要客戶資訊，他趕緊循原路找尋1個多小時，但沒有結果，正焦慮不知所措之時，接獲通霄警分局中和派出所員警來電話通知拾獲他遺失的手機，讓余欣喜萬分，急忙趕至派出所領回手機。
中和派出所所長羅錫欽說，7日上午9點30分左右，所內警員戴麒真執行勤區查察，在通霄鎮坪頂里苗37線與苗40線路口，拾獲SONY新款手機一支，這處路口有監視器，員警立即返所調閱監視器過濾，發現失主是1名機車騎士。
員警透過智慧手機定位功能及警政查詢系統，終於順利找到余姓失主，隨即通知他到所出所，確認身分後將手機交由他領回。
余姓男子向警方表示，當天上午8點多他騎機車到通霄市區購物，返家時把手機放在外套口袋，可能因道路顛簸，手機才會掉出口袋落在路上，這支手機最近才剛買，且手機內存有大量重要生意客戶往來聯繫資料，他發現手機遺失後立即循原路找尋，但找了很久都無所獲，心裡焦慮不知所措，感謝員警拾獲並迅速通知他領回。
通霄警分局呼籲大眾妥善保管自身隨身物品如手機等財物，萬一不慎遺失，像蘋果iOS及安卓系統都有內建的找手機軟體「Find My iPhone」及「Android Device Manager」，只要事前設定，手機遺失後沒有被關機，都有機會找回。
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