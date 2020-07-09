快訊

北捷1280月票搭破萬何方神聖？ 北市查同一人日搭30次無違規

午睡能減少心腦血管疾病風險！但3個錯誤不要犯

71歲翁遺失新購手機 員警發現迅速查出身分物歸原主

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣71歲余姓男子前天在通霄市區購物返家後，發現新買價值2萬多元的手機遺失，更讓他著急的是手機內存放許多生意上的重要客戶資訊，他趕緊循原路找尋1個多小時，但沒有結果，正焦慮不知所措之時，接獲通霄警分局中和派出所員警來電話通知拾獲他遺失的手機，讓余欣喜萬分，急忙趕至派出所領回手機。

中和派出所所長羅錫欽說，7日上午9點30分左右，所內警員戴麒真執行勤區查察，在通霄鎮坪頂里苗37線與苗40線路口，拾獲SONY新款手機一支，這處路口有監視器，員警立即返所調閱監視器過濾，發現失主是1名機車騎士

員警透過智慧手機定位功能及警政查詢系統，終於順利找到余姓失主，隨即通知他到所出所，確認身分後將手機交由他領回。

余姓男子向警方表示，當天上午8點多他騎機車到通霄市區購物，返家時把手機放在外套口袋，可能因道路顛簸，手機才會掉出口袋落在路上，這支手機最近才剛買，且手機內存有大量重要生意客戶往來聯繫資料，他發現手機遺失後立即循原路找尋，但找了很久都無所獲，心裡焦慮不知所措，感謝員警拾獲並迅速通知他領回。

通霄警分局呼籲大眾妥善保管自身隨身物品如手機等財物，萬一不慎遺失，像蘋果iOS及安卓系統都有內建的找手機軟體「Find My iPhone」及「Android Device Manager」，只要事前設定，手機遺失後沒有被關機，都有機會找回。

苗栗縣通霄鎮71歲余姓男子遺失新買價值2萬多元的手機，焦急不已，中和派出所員警巡邏拾獲，迅速查出失主身分並通知他領回手機。圖／通霄警分局提供
苗栗縣通霄鎮71歲余姓男子遺失新買價值2萬多元的手機，焦急不已，中和派出所員警巡邏拾獲，迅速查出失主身分並通知他領回手機。圖／通霄警分局提供

失主 機車騎士 苗栗縣 手機

延伸閱讀

通霄自造教育中心 師生秀成果

影／通霄自造教育中心揭牌 師生展現生活科技成果

【光電搶地2】高價租金吸引農民 簽約後才發現農保資格沒了

中和車禍釀2傷 賓士撞上人行道Ubike站

相關新聞

影／岡山家禽市場大火濃煙漫天際 燙鴨毛瀝青助長火勢

高雄岡山家禽批發市場今清晨5點32分左右傳出火警，火勢濃煙迅速竄升， 工廠員工眼見撲滅不了火，只得趕快逃出。消防人車馳援...

「警察救救我！」男血流不止攔警車求援 警開道急送醫

新北市三峽警分局吉埔派出所警員吳允豪、吳憲昌7日中午執行巡邏勤務，行經三峽中園街與大同路口停等紅燈時，突然有一名盧姓男子...

遊覽車紅燈硬闖左轉 險衝撞整排綠燈起步機車

新竹縣竹北市昨日發生一起離譜遊覽車違規闖紅燈左轉，無視路口已經起步的大批機車騎士，硬是要將龐大的車身快速切進狹窄的雙線道...

狠男亂棒打死小20歲妻子 留下未滿1歲兒

林姓男子懷疑小他廿歲的曾姓妻子外遇，前晚兩人激烈爭吵，林涉嫌拿長約卅五公分木質椅腳狂毆曾女，造成曾女頭臉大量瘀傷，全身多...

中壢普忠路地下4車連環撞 3人已送醫

桃園市中壢區普忠路地下道今天晚上8點多發生4車環撞車禍，造成7人受傷，所幸意識皆清楚，其中3人已送醫，車禍也造成交通打結...

桃園狠男打死小20歲妻子 檢方依殺人罪將他聲押

桃園市林姓男子懷疑小他20歲的曾姓妻子外遇，加上曾女5日外出一夜未歸，林昨晚和她激烈爭吵，一氣之下竟拿木棍打死老婆，讓未...

花蓮偏鄉無便利商店、郵局 警協助預購三倍券

中央推出振興三倍券帶動景氣，不過，花蓮縣萬榮鄉西林村、見晴村、萬榮村、明利村及紅葉村等5個村落位於偏鄉，沒有郵局及便利商...

桃園龍潭警上半年取締644危險駕車及改裝噪音車

桃園市龍潭警分局因轄區常有車輛噪音擾民，現在又是暑期青春專案期間，各派出所除了強力取締遏阻改裝噪音車輛、超速、危險駕車行...

桃園這家兩年前裝了住宅用火災警報器 發揮作用了

桃園市消防局第四救災救護大隊今天指出，大溪區中央路一民宅昨天發生住宅火警，消防人員與派出所員警趕到現場因屋內無人回應，於...

三吃霸王餐 女火鍋店點1500元大嗑4小時被送辦

台北市楊姓女子3個月內分別在火鍋店、韓式料理店，吃了3次霸王餐，最後一次涉案時，點了海鮮總匯火鍋及2份上選牛肉，大吃大喝...

不滿遭按喇叭 惡運將撞倒騎士：沒把你撞怎樣已經不錯

39歲陳姓男子日前騎機車行經台北市萬華區廣州街時，林姓男子駕計程車從路口處駛出停在路中間，陳男見狀按喇叭催促，因此惹怒林...

國小女老師爬上4樓女兒牆 目擊學生當場哭了！

台中市烏日區一所國小擔任行政職的女老師，日前疑因一時情緒不穩，在學生面前爬上4樓女兒牆動機不明，讓目擊學生當場受到驚嚇哭...

熱門新聞

夫妻相差20歲 桃園男桿麵棍打死老婆留下未滿周歲兒子

惡軍人性侵猥褻8少女還拍裸照、最小12歲遭訴 部隊開除

影／台中東區平房火警竄大量濃煙 屋主不在家警消滅火

空軍兒中彈亡再審失敗 母要真相哭到昏厥「一生折磨」

獸父長期猥褻、彈弄9歲兒子生殖器 2年244次判刑5年

3歲女童疑遭同學摳下體流血 園方稱：女童自己有抓癢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。