影／中市大墩11街凌晨兩車碰撞 舞蹈班交通車四輪朝天
台中市南屯區大觀路與大墩11街口，今天凌晨發生翻車交通事故，歐男駕駛的某舞蹈班交通車與向男駕駛的計程車碰撞，造成舞蹈班交通車翻覆、四輪朝天，歐男及向男全身多處受傷，警方研判肇事原因是舞蹈班交通車未依規定讓車、計程車未依規定減速。
警方調查，歐男（34歲)駕駛舞蹈班交通車沿中市南屯區大觀路由南往北直行，與向男(49歲)駕駛的計程車沿大墩11街由東往西直行發生路口交叉撞，造成舞蹈班交通車翻覆。
經市警四分局交通分隊及大墩派出所員警到場處理，發現歐男及向男全身多處受傷，將兩人送醫救治；歐、向男均無飲酒，酒測值為0。肇因初步研判：舞蹈班交通車未依規定讓車、計程車未依規定減速。
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