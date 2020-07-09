影／岡山家禽市場大火濃煙漫天際 燙鴨毛瀝青助長火勢

高雄岡山家禽批發市場今清晨5點32分左右傳出火警，火勢濃煙迅速竄升， 工廠員工眼見撲滅不了火，只得趕快逃出。消防人車馳援布水線，不到30分鐘就撲滅火勢；初步清查，現場除鴨毛用瀝青、空汙防治機台設備燒毀，財物損失仍待統計，幸好並未造成人員傷亡。

初步了解，位在嘉新東路的家禽批發市場內屠宰場起火燃燒，當時正值市場員工早、晚班交班之際，燙鴨毛用槽具還在準備中，員工猛然瞥見屠宰場1樓有火苗，嚇得想撲滅火勢，無奈卻滅不了，只能通報119並趕緊逃生 。