「警察救救我！」男血流不止攔警車求援 警開道急送醫

新北市三峽警分局吉埔派出所警員吳允豪、吳憲昌7日中午執行巡邏勤務，行經三峽中園街與大同路口停等紅燈時，突然有一名盧姓男子神情慌張地攔下警車求救，表示車內一名劉姓友人手遭貨車電動尾門夾傷，血流不停，警方聞訊立刻協助開道送醫，原本要13分鐘的路程，只花了4分鐘到達。

警方指出，當時車內劉姓傷者手腕部位大量出血，若不緊急送醫，恐有休克之虞，二名員警立即駕駛巡邏車輛開啟警報器開道，原本2公里13分鐘的路程，縮短為只有4分鐘，安全護送傷者至恩主公醫院救治。