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遊覽車紅燈硬闖左轉 險衝撞整排綠燈起步機車
新竹縣竹北市昨日發生一起離譜遊覽車違規闖紅燈左轉，無視路口已經起步的大批機車騎士，硬是要將龐大的車身快速切進狹窄的雙線道中，目擊民眾直擊遊覽車險些撞倒對向整排已經綠燈起步的機車，嚇得緊急煞車避免撞上遊覽車，事後怒將行車紀錄器向警方檢舉；竹北警分局表示，遊覽車明顯違規，將依規開罰。
道路違規的遊覽車隸屬於新竹某大型客運公司，總部就設在竹北市，昨日上午8時許被民眾直擊，遊覽車駕駛在行經中華路左轉中正西路時，無視路口紅燈亮起，橫向機車都已起步，直接快速闖越路口左轉，逼得當場10多輛機車緊急煞車閃避。
熱心的游姓民眾行車紀錄器拍下當時驚險畫面，更直呼「生死一瞬間，這要是掃下去，後果不敢想像」，更有網友怒批駕駛的行為「仗著自己大車，闖紅燈」，直接將畫面剪成影片向新竹縣警方進行檢舉，而遊覽車違規地點就在竹北派出所前，讓警方接到檢舉也不敢大意。
竹北警分局表示，遊覽車駕駛的行為已違反道路交通管理處罰條例第53條1項規定，將處新台幣1800元以上、5400元以下罰鍰；同時呼籲民眾如發現交通違規情事可撥打110報案，警方將迅速到場處理，或可利用新竹縣政府警察局交通檢舉系統進行檢舉。
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