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花蓮偏鄉無便利商店、郵局 警協助預購三倍券
中央推出振興三倍券帶動景氣，不過，花蓮縣萬榮鄉西林村、見晴村、萬榮村、明利村及紅葉村等5個村落位於偏鄉，沒有郵局及便利商店，因此由鳳林警分局西林派出所、萬榮分駐所及紅葉派出所協助辦理預購及領購事宜，首波預購共累積逾700件，警方提醒，下波預購民眾可到派出所辦理，
鳳林警分局結合村里辦公室，請村長及村幹事利用廣播宣導約5000名村民，至派出所或分駐所預購振興三倍券，昨天為首波預購截止日，西林派出所有308件、萬榮分駐所250件、紅葉派出所203件，共辦理民眾預購761件，推估因大多居民沒有居住在村內，現場預購數量並不多。
警方提醒設籍於西林村、見晴村、萬榮村、明利村及紅葉村，尚未預購的村民可於第二波預購時間8月1日至8月7日，到分駐所或派出所預購，需攜帶健保卡或身分證件，經業管單位審核身分後，以簡訊通知到派出所領取，第一波領購時間為7月15日至7月31日、第二波為8月15日至8月31日。
警方為避免人潮過多、場面混亂，事前規畫領取路線，另主動提供座椅及杯水給年長者使用，並由警方協助發放號碼牌及抄登民眾姓名、電話，讓排隊民眾先返家，再以電話通知到所申辦，提供更便民服務。
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