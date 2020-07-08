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國三畢業生當街打國一生 正義伯出聲救人

聯合報 / 聯合報／記者王長鼎

新北市板橋區昨天傍晚發生一起當街打人事件，一名國一學生疑似在學校附近公車站前，多看了一名國三畢業生一眼，遭嗆「看三小」，對方2人還一路尾隨至小巷內，涉嫌持手機狠敲國一生頭部一下，幸好當時一位騎機車路過的阿伯見狀，立即出聲制止，涉嫌打人的二人才連忙快步逃離。

被打傷的15歲高姓國一生母親不捨孩子遭欺負，昨晚帶小孩就醫後，於晚間8時向警方報案，並將事發情形發文在臉書在地社團，希望有目擊者提供相關線索。

轄區板橋警分局信義派出所今天晚上6時許，已找到涉嫌動手打人的國中畢業生林姓少年（16歲），另有一名17歲同夥羅姓少年尚未到案。

據了解，涉嫌動手打人的林姓少聲稱，不滿與高姓國一生因眼神交會，懷疑高童瞪他一眼，以致產生衝突，警詢後將依依傷害罪嫌送辦。

板橋區一名國一生昨天放學當街遭人打傷頭部，被害人家屬報案後上網求助網友提供目擊線索，也感謝好心正義伯孩一命，警方也迅速留言回應。圖／翻攝臉書在地社團「我是板橋人」
板橋區一名國一生昨天放學當街遭人打傷頭部，被害人家屬報案後上網求助網友提供目擊線索，也感謝好心正義伯孩一命，警方也迅速留言回應。圖／翻攝臉書在地社團「我是板橋人」
板橋區一名國一生昨天放學當街遭人打傷頭部，被害人家屬報案後上網求助網友提供目擊線索，也感謝好心正義伯孩一命。圖／翻攝臉書在地社團「我是板橋人」
板橋區一名國一生昨天放學當街遭人打傷頭部，被害人家屬報案後上網求助網友提供目擊線索，也感謝好心正義伯孩一命。圖／翻攝臉書在地社團「我是板橋人」

傷害罪 公車

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