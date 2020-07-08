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桃園龍潭警上半年取締644危險駕車及改裝噪音車

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市龍潭警分局因轄區常有車輛噪音擾民，現在又是暑期青春專案期間，各派出所除了強力取締遏阻改裝噪音車輛、超速、危險駕車行為，同時鼓勵青少年多投入有益身心的戶外活動，遠離飆車誘惑，一起維護環境安寧。

龍潭警分局分析，109年1月至6月移動式雷達測速照相，共取締超速559件及攔查噪音車輛85件，希望藉由執法作為，讓民眾建立開車遵守交通的良好習慣，各項交通執法目的首重成效而非績效，期盼大家能確實遵守交通規則。

龍潭警分局長蕭欽杰表示，為確保用路人安全，將持續檢討交通執法策略並以滾動式調整勤務作為，針對各重點路段、時段強化執法能量。另為維護夜間安寧，同時宣示警方打擊飆速及改裝噪音車的決心，分局與環保單位共同打造交通寧靜區，給民眾安全、寧靜的生活品質，營造用路人友善環境。

龍潭警方加強取締改裝車和超速。記者鄭國樑／翻攝
龍潭警方加強取締改裝車和超速。記者鄭國樑／翻攝

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