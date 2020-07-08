桃園龍潭警上半年取締644危險駕車及改裝噪音車

桃園市龍潭警分局因轄區常有車輛噪音擾民，現在又是暑期青春專案期間，各派出所除了強力取締遏阻改裝噪音車輛、超速、危險駕車行為，同時鼓勵青少年多投入有益身心的戶外活動，遠離飆車誘惑，一起維護環境安寧。

龍潭警分局分析，109年1月至6月移動式雷達測速照相，共取締超速559件及攔查噪音車輛85件，希望藉由執法作為，讓民眾建立開車遵守交通的良好習慣，各項交通執法目的首重成效而非績效，期盼大家能確實遵守交通規則。