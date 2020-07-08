聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園這家兩年前裝了住宅用火災警報器 發揮作用了
桃園市消防局第四救災救護大隊今天指出，大溪區中央路一民宅昨天發生住宅火警，消防人員與派出所員警趕到現場因屋內無人回應，於是撬開大門進屋確認沒人在家，火警原因為廚房瓦斯爐沒關引起，幸好鄰居及早報警只有鍋爐焦黑和濃煙，並未釀成災害。
第四大隊大隊長戴明杉表示，這起火警能及早被發現的主因是住戶裝了住宅用火災警報器，濃煙引發警報器啟動聲響，鄰居聽到警報聲察覺不對勁，後立即撥打119報案，災害才沒擴大。
戴明杉說，該住戶為獨居長者，屬於優先補助對象，107年就安裝，根據消防局統計資料顯示大部分之火災案件，在消防人員到達現場時，火勢已進入全面燃燒階段，若能提早發現火災發生，立即逃生甚至把火撲滅，就能有效減少傷亡及生命財產的損失，住宅用火災警報器就是有效的預防利器，該住戶107年4月2號安裝住警器，2年後發揮效用 。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言