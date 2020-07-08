桃園這家兩年前裝了住宅用火災警報器 發揮作用了

桃園市消防局第四救災救護大隊今天指出，大溪區中央路一民宅昨天發生住宅火警，消防人員與派出所員警趕到現場因屋內無人回應，於是撬開大門進屋確認沒人在家，火警原因為廚房瓦斯爐沒關引起，幸好鄰居及早報警只有鍋爐焦黑和濃煙，並未釀成災害。

第四大隊大隊長戴明杉表示，這起火警能及早被發現的主因是住戶裝了住宅用火災警報器，濃煙引發警報器啟動聲響，鄰居聽到警報聲察覺不對勁，後立即撥打119報案，災害才沒擴大。