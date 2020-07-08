不滿遭按喇叭 惡運將撞倒騎士：沒把你撞怎樣已經不錯

39歲陳姓男子日前騎機車行經台北市萬華區廣州街時，林姓男子駕計程車從路口處駛出停在路中間，陳男見狀按喇叭催促，因此惹怒林男，駕車尾隨後衝撞陳男，導致陳手腳受擦挫傷，林還嗆「沒把你撞怎樣就已經很不錯了」；附近正好有巡邏員警，將林男場逮捕。

陳男從事保全工作，6月22日上午7時許騎車沿廣州街東往西方向行進，在經過廣州、西昌街口時，林男駕計程車自西昌街駛出、停在路中間，陳男按喇叭，引起林男不滿尾隨後衝撞。

案發現場位於龍山寺旁，不少人目擊。民眾指林男行為囂張，將陳男撞倒在地後，還二度倒車、向前衝撞，因車輛開不上人行道，才沒有再次撞上倒地陳男；林男隨後還下車嗆聲「沒把你撞怎樣就已經很不錯了」，行徑誇張。