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【土博出頭天1】「缺野心只想低標畢業」他點出土博找不到教職原因

國小女老師爬上4樓女兒牆 目擊學生當場哭了！

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導

台中市烏日區一所國小擔任行政職的女老師，日前疑因一時情緒不穩，在學生面前爬上4樓女兒牆動機不明，讓目擊學生當場受到驚嚇哭泣，後來女老師被其他老師緊急勸解下來；警方據報到場發現已平安落幕也未介入，不過此過激行為已讓家長感到不安。

校方表示，該名老師因與校長溝通時發生不愉快，因一時情緒波動才會有此舉動。校長今承認兩人因行政事務而有「言語衝突」，未料女老師轉身離開後會有激烈行為；所幸其他老師緊隨在後適時處理。目前，女老師仍在家休息，學校同仁也持續關心，希望她情緒恢復穩定後，能趕快回校工作。

台中市教育局回應說，該名女老師因工作需要與同仁溝通不良，情緒受到影響致失控，自行走到某棟教室走廊，攀坐在4樓女兒牆上，經學校同仁及時發現抱回勸離。

後來經學校人員安撫，並連絡家人到校陪同就醫。學校亦緊急召開危機處理會議並做校安通報，同日並對目睹師生進行團體輔導與自殺防治宣導，期以降低事件的傷害性。

另外，學生輔導諮商中心今也主動提供學校安心輔導服務，希進一步提供更完善的諮商輔導相關措施，以安定師生心情，恢復正常的校園生活。

該校學生家長指出，6日接小孩放學時，從小孩口中聽聞校內有老師趁下課時間逕自爬上4樓的女兒牆疑欲跳下，感到相當震驚；希望校園趕緊恢復平靜，勿讓學生連帶受影響。

台中市

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