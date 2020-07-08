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罹癌公車司機身體不適撞扁轎車 基公車處：暫停派車

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市公車處劉姓司機罹癌，仍在接受治療。今天他駕駛公車行經北寧路時，疑近期換藥造成不適，失控釀禍，把停在路邊的轎車撞到幾成廢鐵。據了解，劉接受化療後去年申請復職，他和妻子育有3名孩子，家庭經濟狀不算好，有同事發起集資，協助他賠償受害者損失。

公車處長陳新埤表示，劉姓同仁沒有酒駕，昨晚負責的班次收班後，也有間隔休息11小時，今早才再發車，非疲勞駕駛。劉已有10年公車資歷，去年檢查罹癌，接受治療約半年，後來提出醫師證明仍具駕車能力，申請復職。今天發生意外後，將暫時停派駕車出勤。

劉姓司機今天上午10點多從總站發車，駕駛104線公車沿開往新豐街站。行經碧砂漁港附近時，公車突然偏離車道，撞上停在北寧路旁的一輛轎車。轎車被公車從後方往前推擠，先撞上前方的機車，最後禮電線桿擋住，造成車身嚴重變形。

這起車禍造成劉姓司機及公車上兩名老婦人受輕傷，送醫治療後無大礙。陳新埤表示，公車處都有投保意外險，會申請理賠。有同事擔心劉把別的車子撞成廢鐵，擔心賠償金超過理賠額度，發起募款協助他度過難關。

基隆市劉姓公車司機今天駕車衝撞停在北寧路旁的轎車，轎車被推擠到嚴重變形，所幸車內無人，未造成嚴重傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市劉姓公車司機今天駕車衝撞停在北寧路旁的轎車，轎車被推擠到嚴重變形，所幸車內無人，未造成嚴重傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市劉姓公車司機今天駕車衝撞停在北寧路旁的轎車，公車車頭也受損。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市劉姓公車司機今天駕車衝撞停在北寧路旁的轎車，公車車頭也受損。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市劉姓公車司機今天駕車衝撞停在北寧路旁的轎車，轎車被推擠到嚴重變形，所幸車內無人，未造成嚴重傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市劉姓公車司機今天駕車衝撞停在北寧路旁的轎車，轎車被推擠到嚴重變形，所幸車內無人，未造成嚴重傷亡。記者邱瑞杰／翻攝

公車 罹癌

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