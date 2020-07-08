竹市警聯合新竹高商拍攝活力熱舞影片 拒絕犯罪誘惑

因新冠肺炎疫情影響，各級學校都將暑假延後至7月15日，新竹市警局配合中央防疫「三不一要」宣導原則，突破傳統宣導思維，結合新竹高商共同合作拍攝「暑期青春靚起來」犯罪預防宣導影片，由警少年隊、保安隊、婦幼隊與新竹高商熱舞社、地板社同學聯合熱舞，鼓勵青少年暑假多從事戶外正當休閒活動，拒絕犯罪誘惑。

警方指出，該影片以青少年「暑假去哪兒？」為發想，由警察與學生戴上印有禁止「毒」、「詐」、「竊」、「色」、「飆」、「暴」圖樣的特製口罩，穿著「青春」字樣T恤，在新竹市青少年休閒熱門景點「南寮魚鱗天梯」、「新竹市立動物園」、「17公里海岸線自行車道」、「南寮運動公園籃球場」及「左岸滑板公園」活力熱舞，將防疫與犯罪預防宣導巧妙結合。

影片特別邀請風箏達人在新竹漁港國際風箏賽場施放「青春不暴力、拒毒快樂多」大型宣導標語風箏，也安排警察與學生互尬籃球、騎乘自行車共同從事戶外正當活動。警察局長鄧學鑫也與學生共同呼喊「有我護你，青春靚起來」、「拒毒、反詐、不暴力，我們青春我驕傲」口號，除宣示竹市警保護青少年決心，也呼籲家長關心青少年。