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「親愛的，幫我代墊運費」 中年婦險掉入網路愛情陷阱

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣枋寮鄉一名中年婦人月前在網路認識自稱旅居外國的男網友，對方每天噓寒問暖，並以「親愛的」傳達愛意，日前透露想要來台見面並定居，裝有英磅的保險箱想先運來台灣，請她代領，等到台灣再還她運費；婦人興沖沖辦理代領手續時，發現代墊運費高達8萬元，半信半疑地到派出所詢問，員警看完對話後說明是網路假交友真詐騙手法，婦人這才驚覺險些受騙。

屏東縣枋寮分局加碌派出所警員楊惟喨昨天值班時，一名中年婦人進派出所請求員警協助，說她好像掉入詐騙集團的陷阱，婦人表示月前在網路認識一名旅居外國的男性華人網友，對方知道她單身後，每天噓寒問暖，並以「親愛的」傳達愛意，讓她有談戀愛的感覺。

婦人說，經過多日聊天「交往」後，對方稱想來台灣定居，但身邊有個裝英磅的保險箱要運來台灣，麻煩她代領，等他來台灣時再當面還她運費，還把裝有大筆英磅的保險箱照片傳給她看，證明所言不假；她興沖沖要辦理代領手續時，發現要先匯款給某家運輸公司8萬元，才能代領包裹，讓她感覺好像掉入詐騙集團的陷阱。

楊惟喨看完雙方通訊對話內容，告知這是常見的網路假交友真詐騙手法，詐騙集團先以聊天降低心防，用巧語獲得對方好感後，再假借名目需要協助先匯款，事後會將錢歸還來欺騙匯款，讓人一步步掉入詐騙陷阱，因部分中文使用簡體字，有可能是陸籍人士；員警解釋後，婦人才知道自己差點受騙，直呼好險有跑這一趟。

枋寮分局長黃國源提醒民眾若在網路或生活中，接到莫名人士要請其匯款或轉帳時，先別急著到銀行匯款，可到鄰近派出所詢問，避免自已遭騙成為詐騙集團手中的肥羊。

網路詐騙集團把裝有大筆英磅的保險箱照片傳給中年婦人看，證明所言不假。記者潘欣中／翻攝
網路詐騙集團把裝有大筆英磅的保險箱照片傳給中年婦人看，證明所言不假。記者潘欣中／翻攝
屏東縣一名中年婦人險掉入網路愛情陷阱，警員楊惟喨（左）看完雙方通訊對話內容，告知這是常見的網路假交友真詐騙手法。記者潘欣中／翻攝
屏東縣一名中年婦人險掉入網路愛情陷阱，警員楊惟喨（左）看完雙方通訊對話內容，告知這是常見的網路假交友真詐騙手法。記者潘欣中／翻攝

詐騙集團 屏東縣 保險

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