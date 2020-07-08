中市空氣瓶灌氣設備多故障？影響消防救災遭議員批

中市近期發生多起重大火災，消防員疲於奔命之際，卻有基層發現灌空氣瓶的「固定式空氣壓縮灌充機」，多台損壞且未修，忙於打火還得遠赴其他分隊找堪用空壓機打氣，議員痛批「離譜」！

對此中市消防局表示，每年有固定編維護預算，109年度有200萬元預算，都有檢測空氣壓縮機、空氣呼吸器等裝備器材；如果各外勤大隊、分隊遇器材故障，可循行政程序陳報維修，近日也會全面調查。

市議員賴佳微、江肇國指出，「消防空氣壓縮灌充機」是否妥善，會影響救災，甚至日常訓練品質，這些都是最基本的消防器材，危及公共雨全的救災設備豈能不優先改善？

賴佳微說，有消防弟兄反映，分隊的固定式空氣壓縮機損壞，需到幾公里外的分隊打氣，甚至有整個大隊底下所有分隊的灌充機都損壞情形，她質疑市府編列的消防器材修繕預算是否不足？才讓器具無法修繕。

江肇國表示，空氣瓶是消防弟兄訓練及進入火場實災都需使用，以能呼吸新鮮空氣；即便火災現場有器材車，但現場車充氣速度較慢，當場灌氣也易與當時燃燒後產生的混雜空氣混合，影響呼吸換氣的品質，設備不完整將影響日常各分隊模擬狀況，令人擔憂。