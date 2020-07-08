聽新聞
test
0:00 / 0:00
中市空氣瓶灌氣設備多故障？影響消防救災遭議員批
中市近期發生多起重大火災，消防員疲於奔命之際，卻有基層發現灌空氣瓶的「固定式空氣壓縮灌充機」，多台損壞且未修，忙於打火還得遠赴其他分隊找堪用空壓機打氣，議員痛批「離譜」！
對此中市消防局表示，每年有固定編維護預算，109年度有200萬元預算，都有檢測空氣壓縮機、空氣呼吸器等裝備器材；如果各外勤大隊、分隊遇器材故障，可循行政程序陳報維修，近日也會全面調查。
市議員賴佳微、江肇國指出，「消防空氣壓縮灌充機」是否妥善，會影響救災，甚至日常訓練品質，這些都是最基本的消防器材，危及公共雨全的救災設備豈能不優先改善？
賴佳微說，有消防弟兄反映，分隊的固定式空氣壓縮機損壞，需到幾公里外的分隊打氣，甚至有整個大隊底下所有分隊的灌充機都損壞情形，她質疑市府編列的消防器材修繕預算是否不足？才讓器具無法修繕。
江肇國表示，空氣瓶是消防弟兄訓練及進入火場實災都需使用，以能呼吸新鮮空氣；即便火災現場有器材車，但現場車充氣速度較慢，當場灌氣也易與當時燃燒後產生的混雜空氣混合，影響呼吸換氣的品質，設備不完整將影響日常各分隊模擬狀況，令人擔憂。
消防局說明，除有器材車、空壓車等相關救災車輛，可提供現場空氣瓶灌充使用，針對大型火災現場搶救，各大隊均設氣瓶車，集中各大隊備用氣瓶，當災害現場需要時，消防局救災救護指揮中心會直接調派已填充完畢的氣瓶並載送至現場，不用再於現場灌充，提升現場救災效能。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言