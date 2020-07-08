夏日戲水 花蓮縣消防局提醒防溺10招

炎炎夏日，不少民眾會戲水消暑，但屢傳溺水意外事件，花蓮縣消防局各分隊近期於人潮聚集且易發生溺水的地點，設置多個防溺巡邏及宣導站，加強民眾水域活動安全維護。

花蓮縣消防局表示，根據歷年溺水事故統計，以5至9月為高峰期，民眾發生溺斃原因多為戲水、對水域不熟悉而誤入深潭或穿著牛仔褲下水導致溺水事故等。

花蓮縣消防局指出，夏日戲水做好防溺10招，救溺5步，民眾若能牢記這些方法將可減低傷亡。

防溺10招︰1、戲水地點需合法，要有救生設備與人員。2、避免做出危險行為，不要跳水。3、湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心。4、不要落單，隨時注意同伴狀況位置。5、下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水。6、不可在水中嬉鬧惡作劇。7、身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳。8、不要長時間浸泡在水中，小心失溫。9、注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水。10、加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆。

救溺5步：1、叫（大聲呼救）。2、叫（呼叫119、110、112、118求救）。3、伸（利用延伸物，如竹竿、樹枝等）。4、拋（拋送漂浮物，如球、繩、瓶）。5、划（利用大型浮具划過去救援，如船、救生圈、浮木、救生浮標等）。

花蓮縣消防局長林文瑞提醒，民眾最好由家人或朋友陪同前往戲水，避免單獨行動；入水前要先做好各項防範應變措施，包括要做暖身運動、觀察瞭解周邊水域環境、避免穿著長褲或牛仔褲等容易吸水的衣物入水等。

此外，不可在已設有「禁止游泳」或「水深危險」等禁止標誌的區域戲水、游泳及從事任何水上活動。溪流水域深淺不一，水深差異甚大，在坡度大的地區，水流看似平穩，卻常暗藏急流及漩流，應特別注意安全。