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正妹女警創意開直播做宣導 她還有個騎警夢
高雄市警察局鼓山分局鼓山派出所女警賴沐恩，不僅外型亮麗，5年來參與犯罪、交通宣導數十次。為讓犯罪宣導更親民，她還別出心裁，轉型成「直播主」，找來網紅搭檔，讓枯燥乏味的宣導內容耳目一新。
賴沐恩原從事太陽能相關行業，因樂於助人、富有正義感個性，讓他參加103年警察特考，想考取警察工作，歷經特考訓練後，順利分發到高雄鼓山警分局鼓山派出所一展抱負。
賴沐恩初到派出所，就接下志工業務，時常發揮巧思，想創新宣導工作吸引民眾眼球。從警5年來，跑遍轄區內學校、社區中心宣導數十次，用生動、易懂教學方式，屢屢讓旁聽的民眾豎起大拇指稱讚。
前天鼓山警分局青春專案宣導，賴沐恩透過親友相助，找來撞球好手謝佳臻，搭配手機直播，在鼓山警分局臉書做行銷，這十多分鐘時間，她毫不怯生，展現滿滿親和力。
「從警前在駁二看到觀光騎警隊，親切服務形象深植人心」樂於助人的賴沐恩，還有個騎警夢，她說，當初看著觀光騎警隊的學長姊們，穿著制服騎在馬上，執行治安及交通維護工作，看起來就成就感十足，讓她同樣對加入騎警隊心懷憧憬。
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