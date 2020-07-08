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影／誰這麼惡劣！愛車停路邊遭刮花 受害車主氣炸

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

游姓男子將汽車停在台中市大雅區雅環路一家嬰兒用品店前，卻發現左側車身被刮了好幾道刮痕，氣得向警方報案，警方調閱監視器，發現在本月3日凌晨2時許，一名女子騎機車徘徊該路段，疑似動手刮車，警方以車追人，已鎖定機車車主，將傳喚女子到案說明。

本月3日凌晨，游男將車停在大雅區雅環路嬰兒用品店門口前，但當天下午前往開車，卻發現左側車身被刮了好幾條長刮痕，氣得向大雅派出所報案。游男親友也在臉書PO文大罵「女子太無聊、太過分，半夜出門刮車」。

警方調閱附近店家監視器發現，3日凌晨2時許，一名女子騎機車來回經過該輛車子旁，疑似動手刮車。警方以車追人，已鎖定機車車主，將傳喚女子到案說明。警方表示，目前只有游男報案，該路段尚未發現有其他車輛遭刮。

游姓男子將汽車停在台中市大雅區雅環路一家嬰兒用品店前，卻發現左側車身被刮了好幾道刮痕，氣得向警方報案。圖／取自臉書台中大雅生活分享團
游姓男子將汽車停在台中市大雅區雅環路一家嬰兒用品店前，卻發現左側車身被刮了好幾道刮痕，氣得向警方報案。圖／取自臉書台中大雅生活分享團

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