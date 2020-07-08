前議長妹婿追撞單車國中生還涉動手 家長怒告殺人未遂

前彰化縣議會議長白鴻森妹婿羅道堅前天晚間開著賓士車與14歲施姓國中生擦撞，羅男一路開車追隨施男，最後在曉陽地下道因煞車煞不住發生碰撞，施男倒地受傷被送醫救治，羅男事後雖向對方道歉，但施男家長堅持對羅男提告傷害、殺人未遂，全案由彰化警分局函送彰化地檢署偵辦。

羅男事後澄清並非蓄意追撞國中生，是因為煞不住車，事後已向對方道歉，希望尋求和解。警方指出，昨天晚上施姓國中生在家長陪同下到派出所做筆錄，施男表示事發時相當害怕，車輛甚至追到狹小車道根本讓他「驚呆了」，羅男下車後還疑似動手甩了男學生一巴掌，家長不能接受，決定提告。

警方調查，施姓國中生前天晚間騎腳踏車與羅男駕駛的賓士車擦撞，車輛左後視鏡損壞，施男因此跟隨羅男左轉曉陽地下道，施男騎進地下道的機車道，羅男也開進機車道，但在過程中，施男被賓士車撞倒，被送往彰化基督教醫院救治，所幸沒有大礙。

但發生事故後，車輛停代機車道上，車道暫時封閉，目擊民眾看到忿忿不平，大罵羅男「你兒子要不要也被車撞」、「有必要這樣子嗎？」羅男則是說「歹勢！歹勢！」、「他先撞到我的」、「車道太小了」等。但一旁民眾看了仍相當氣憤，員警到現場處理仍持續開砲，不斷安撫民眾情緒。