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貨車頭毀、砂石車倒一旁 台78線車禍釀1重傷3輕傷
雲林縣台78線東西向快速道路西向約17公里處，今天上午6時36分發生一起貨車與砂石車的追撞事故，造成1人重傷3人輕傷，詳細車禍原因仍有待警方調查釐清。
雲林縣消防局接獲報案後，派3輛救護車、1輛消防車前往救援。消防局指出，其中砂石車司機輕傷，送至北港媽祖醫院；小貨車上則有2男1女，1男1女乘客分別受輕重傷，送至台大醫院雲林分院，男駕駛輕傷未送醫。
目擊者說，今早行經台78線元長段發現車流堵住，才發現是前面有2輛車發生碰撞，砂石車翻覆在外側路肩，研判因撞擊力道猛烈，貨車頭已被削掉一半，面目全非，直說「車輛情形蠻嚴重，希望人平安！」
警方表示，送醫的3名傷者中，貨車20多歲男性乘客傷勢較嚴重，目前在加護病房觀察中，詳細車禍原因仍有待調查釐清。
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