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小孩喊「媽媽沒上車」司機充耳不聞 業者：懲處停駛3天
新店吳姓婦人昨帶12歲長子及1歲兒子搭乘913路線新店客運返回新店安坑家時，卻因高姓司機疏忽導致大兒子上車後，車門即刻關閉，讓母子3三人硬生生被拆散，對此，新店客運總經理來雲傑表示，已和吳女致歉，高姓駕駛已被懲處停駛3天。
事發後，吳女昨即刻投訴新北市交通局，並在臉書控訴新店客運這起事件的處理態度及高姓司機的不作為。
今早吳女再度表示，新店錦繡調度魏姓站長又致電道歉並解釋詳情，但其理由讓她不太接受。吳說，司機指是因大兒子上車後遮住視線，才看不到後面還有乘客，「但我兒子很瘦，而我非常巨大，而且我們是從前門上車！」
對於大兒子3度反應，司機卻充耳不聞，高男解釋，是因交通法規有規範，不得任意停車或開門才無多加理會。來雲傑卻表示，司機說沒聽清楚大兒子說法，只聽到有人喊，「還有人沒上車」，想說那就搭下一班車即可，說法反覆。
吳女憤怒說，交通法規說法她可以接受，但司機難道什麼都不需要做？好歹可以安撫孩童，並告知如何聯絡家人或是其他做法。吳質疑，幸好她兒子有手機，彼此可以聯繫，倘若是個無行為能力者，或是小孩隨意站牌下車迷路、失蹤，客運業者能負責？
對此，來雲傑表示，平時司機皆固定受教育訓練，但仍發生這樣的事情，除再次向吳女道歉外，也已將高姓司機懲處停駛3天。交通局長鐘鳴時表示，市民安全是最優先考量，並一再向公車、客運業者重申要注意乘客上下車情況，新店客運這起事件將依法規加重裁罰。
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