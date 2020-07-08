大林工安意外鋼筋插入工人胸前及骨盆 拔除鋼筋觀察中

嘉義縣大林鎮一名50餘歲張姓男工人本月6日下午在工地工作時，疑似不慎從高處摔落，遭2根約1公尺長鋼筋插入胸前及骨盆，幸1條鋼筋從肺動脈旁經過，另1條也避開內臟，經大林慈濟醫院連夜搶救，順利拔掉鋼筋，目前生命跡象穩定，尚在加護病房觀測中。

嘉義縣社會局副局長張翠瑤表示，雇主已依法通報南區職業安全中心，南區職安中心派員檢查、調查事件起因後，將依法做出相關行政處分，而社會局昨天下午也派社工到院關懷，將為張男權益提供後續服務。