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影／2850萬新型雲梯車啟用 獲聘成為「苑裡守護神」
苗栗縣消防局採購造價高達2850萬元的新型雲梯車1輛，今天上午在苑裡消防分隊辦理交接及新車啟用儀式，消防局別出心裁以頒贈「聘書」方式迎接這輛新雲梯車成為「苑裡守護神」，代號苑裡31，盼未來充分發揮效能，守護通霄、苑裡地區居民的生命財產安全。
苗栗縣消防局局長徐新淵指出，縣內目前部署有雲梯車的鄉鎮市包括苗栗、頭份、竹南、苑裡，總數共6輛，苑裡消防分隊原本使用的雲梯車是向頭屋消防分隊借調，新雲梯車啟用後，原車將歸建，負責苗栗市北苗地區的高樓消防救生任務。
消防局指出，今天啟用的雲梯車由芬蘭原裝進口，為屈折式，升梯可達32公尺，配有先進數位電腦系統，平台吊籃載重可達500公斤。
徐新淵表示，因應目前多樣化、高樓層的災害型態，雲梯車使用更為重要和頻繁，新式雲梯車具備全新電腦操控系統，能快速地完成高樓救災部署，提供多項安全監控系統，提升及確保消防人員救災安全，預計下半年還要採購1輛汰換縣內老舊的雲梯車。
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