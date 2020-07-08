影／2850萬新型雲梯車啟用 獲聘成為「苑裡守護神」

苗栗縣消防局採購造價高達2850萬元的新型雲梯車1輛，今天上午在苑裡消防分隊辦理交接及新車啟用儀式，消防局別出心裁以頒贈「聘書」方式迎接這輛新雲梯車成為「苑裡守護神」，代號苑裡31，盼未來充分發揮效能，守護通霄、苑裡地區居民的生命財產安全。

苗栗縣消防局局長徐新淵指出，縣內目前部署有雲梯車的鄉鎮市包括苗栗、頭份、竹南、苑裡，總數共6輛，苑裡消防分隊原本使用的雲梯車是向頭屋消防分隊借調，新雲梯車啟用後，原車將歸建，負責苗栗市北苗地區的高樓消防救生任務。

消防局指出，今天啟用的雲梯車由芬蘭原裝進口，為屈折式，升梯可達32公尺，配有先進數位電腦系統，平台吊籃載重可達500公斤。