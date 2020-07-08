女開車購物後發現愛車被撞出一條凹陷 報警追肇事駕駛

屏東市一名謝姓女子（30歲）日前駕駛黑色自小客車至連鎖賣場購物，購物完準備離開時，卻發現愛車右後方的車門板金凹陷，當下謝女看傻，憤而報警追凶，警方獲報後，根據監視器已經掌握肇事車輛，並通知對方到案說明，事後肇事車主出面，並表示，因開門時風太大，不慎波及停靠在一旁車輛，也願意賠償毀損。

據了解，謝女7月3日晚上21時許，開著黑色自小客車至連鎖賣場購物，將車停妥後，便進入超商購物。直到謝女購物完後，準備開車離開時，赫然發現，愛車右後方的車門板金凹陷，環視一下周遭，也未見其他車輛，車上也並未看見肇事者所留下任何聯絡方式，當下令謝女相當傻眼。

謝女不甘愛車遭破壞，憤而向報警處理，警方獲報後，調閱監視器發現，謝女愛車旁當時停放另一輛銀色車輛，該車主下車開啟車門時，不慎撞擊謝女車輛，隨後該名駕駛便駛離現場。警方透過監視器畫面，並掌握該輛汽車為潘姓男子所有，便立刻連繫車主到案說明。

直到昨天潘男出面，向警方稱，當時開車門時，因為風太大，導致車門被吹開，才會碰撞到謝女的車，但原以為只是碰到，沒有造成毀損，所以就離開了。時候警方通知後，潘男才得知此事。事後潘男不斷向謝女道歉，並表示願意賠償維修的費用。