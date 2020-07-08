影／潛水客下海夜潛體力不支求救 花蓮海巡隊趕往救援

花蓮縣海洋生態保育協會人員昨晚在七星潭及崇德海域實施休閒潛水觀察，其中一名張姓潛水客體力不支，同行潛水客向海巡署通報，由花蓮海巡隊派艇前往搜救，晚間11時將人救起，接駁送往花蓮門諾醫院救治，沒有大礙。

54歲張姓潛水客昨晚與一名潛伴前往夜潛，晚間9時許，在奇萊鼻0.1浬、距岸約1000公尺處體力不支；同行潛伴游上岸，向岸巡一二隊七星潭安檢所報案，再由海巡署第九巡防區指揮部轉請花蓮海巡隊救援。

海巡署花蓮海巡隊獲報立即調派船艇，在晚間10時20分抵達現場，雖然潛水客打出信號燈，但因黑夜能見度差，海巡艇與附近漁船以無線電通聯，合作救援，晚間11時2分將人救起。