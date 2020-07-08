公車司機恍神 衝撞路旁轎車推擠去撞電桿 轎車成廢鐵

基隆市公車劉姓司機今早駕駛104線公車，行經北寧路碧砂漁港路段時，疑恍神失控，駕車衝撞停在路邊的轎車和機車，被撞的轎車後半車身被推擠到扭成一團，所幸車內無人。警方初步調查，劉無酒駕，事故原因及責任還待調查釐清。

劉姓司機今天上午10點多駕駛公車經過碧砂漁港附近時，公車突然偏離車道，撞上停在北寧路旁的一輛轎車。轎車被公車從後方往前推擠，前方又有根電線桿擋住，造成車身嚴重變形。

公車處長陳新埤表示，劉姓同仁沒有酒駕，昨晚負責的班次收班後，也有間隔休息11小時，今早才再發車，非疲勞駕駛，應是身體突然不適才會出狀況。