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公車司機恍神 衝撞路旁轎車推擠去撞電桿 轎車成廢鐵
基隆市公車劉姓司機今早駕駛104線公車，行經北寧路碧砂漁港路段時，疑恍神失控，駕車衝撞停在路邊的轎車和機車，被撞的轎車後半車身被推擠到扭成一團，所幸車內無人。警方初步調查，劉無酒駕，事故原因及責任還待調查釐清。
劉姓司機今天上午10點多駕駛公車經過碧砂漁港附近時，公車突然偏離車道，撞上停在北寧路旁的一輛轎車。轎車被公車從後方往前推擠，前方又有根電線桿擋住，造成車身嚴重變形。
公車處長陳新埤表示，劉姓同仁沒有酒駕，昨晚負責的班次收班後，也有間隔休息11小時，今早才再發車，非疲勞駕駛，應是身體突然不適才會出狀況。
公車撞上停在路旁的轎車時，巨大的撞擊力造成雜物飛散，一輛騎車剛好經過附近，車上兩名70歲婦人被擊中受輕傷，由消防局救護車送醫無大礙。
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