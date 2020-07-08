曾一次偷380萬名表、名包 他擺地攤沒賺回歸本業當小偷

「穿牆盜」尤姓男子涉嫌行竊台北市一家當鋪12支手表及珠寶，價值約90萬，警方逮到他後依竊盜罪送辦。其實尤是竊盜慣犯，多年前曾一次偷30支價值超過300萬的名表，他辯稱出獄後擺過地攤，因沒賺才又回歸「本行」當小偷。

尤男（54歲）上月13日行竊吉林路一家當鋪，見其防盜玻璃堅固，便從當鋪旁的樓梯間，先敲破木板隔間，再打破玻璃，用鉤子「釣出」12隻手表。

事後尤疑到跳蚤市場將贓物變現，本月4日警方持搜索票循線前往高雄，發現他正在一處湖邊悠哉丟魚，當場逮人。

其實尤有多起竊盜前科。2014年9月，他爬上北市一家鐘錶行屋頂，持尖嘴鉗將屋頂鐵皮剪開，闖入行竊勞力士、浪琴、香奈兒等30支表，價值超過300萬。

同月底，尤再闖入北市另家精品店，行竊LV、GUCCI等名牌包，價值超過80萬，兩案合併被判處1年10月有期徒刑。

尤出獄後，又闖入新北市一棟公寓，在樓梯間偷走2雙鞋子，剛好遭屋主撞見報案，因他是累犯，被判處有期徒刑7月，再度入監。

近年尤不知悔改，陸續犯下多起竊盜，3年前又行竊一家珠寶店，他將監視器拆除後，在珠寶店外擺攤賣麵的老闆，剛好進入店後方防火巷，尤才驚慌逃逸，行竊未遂。

據了解，尤已離婚，有3名子女，平時與大兒子同住，他自稱出獄後曾在萬華擺地攤，但生意不理想虧錢，才又回歸「本行」犯案。