夫妻相差20歲 桃園男桿麵棍打死老婆留下未滿周歲兒子

桃園市58歲林姓男子懷疑小他20歲的曾姓妻子外遇，昨晚7點多雙方發生激烈爭吵，林情緒失控拿家中的桿麵棍朝曾頭部痛毆，送醫搶救仍不治，留下1名未滿週歲男嬰；林事後懊悔萬分，還在醫院、警詢過程數度大哭，並坦承下手過重，龜山分局訊後預計依家暴殺人罪嫌將林男移送。

警方初步調查，林男（58歲）之前擔任派遣人力、在工地打零工，最近則失業在家，和老婆、小孩一起在中興路租房，由於林年紀比老婆大了20歲，平時又在外面工作，加上疑心病較重，常常懷疑妻子在外面有染，認為對方外遇背叛他。

昨晚7點多林又找曾詢問，結果2人發生激烈口角，曾一氣之下除了徒手揮拳，還拿家中桿麵棍朝妻子頭部痛毆好幾下，當場把她打到倒地昏迷，林見妻子失去意識才驚覺下手過重，趕緊打電話叫救護車協助送醫。

醫院發現曾女頭部大量瘀傷，全身也有多處擦挫傷，認為疑似遭家暴通報轄區警方，桃園、龜山分局接獲轉報到場，由於曾女傷勢過重搶救仍不治，林男得知後在醫院放聲大哭，還說自己很後悔，不知道會造成這麼嚴重的後果。

警方詢問時，林均坦承犯行，表示自己懷疑老婆外遇，就徒手、拿桿麵棍痛毆她，警方昨也到林家中勘驗，扣下作案用的桿麵棍等證物，目前仍在詢問中，預計下午依家暴殺人罪嫌將林男移送，同時向桃園地檢署報請相驗。