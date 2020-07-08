婦人騎機車衝破民宅鐵門 疑精神不濟肇事

肉販黃姓婦人今天凌晨騎機車準備到市場理貨，途中路過高雄市苓雅區福德三路，失控直撞民宅，衝破鐵捲門，住戶睡夢中聽見樓下傳來巨大聲響，驚見鐵門遭撞開，婦人受傷，立即報警，附近鄰居圍聚議論紛紛，納悶婦人怎麼騎車。黃婦經送醫，酒測值為零，黃婦稱因精神不濟肇事，全案由警方處理。

據了解，黃姓婦人（58歲）今天凌晨2點多時，沿苓雅區漢陽街騎車，到福德三路口的丁字路口，車速未減，直接撞入路旁民宅，傳出巨響，驚醒熟睡中的屋主及附近居民。住戶下樓發現黃婦人倒臥鐵捲門前，她的機車硬是將鐵捲門撞開，衝入屋內，馬上報警。

苓雅警分局三多路派出所員警趕到車禍現場，將黃婦送往國軍高雄總醫院治療，僅手腳多處擦挫傷。警方對她酒測，發現呼氣並無酒精反應，治療後已無大礙。