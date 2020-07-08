聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／浪浪台灣大道被撞到剩一口氣 正妹警與民阻路守護
台中市第六警分局女警潘瑋琳上周三與同事巡邏時，發現有一隻流浪狗疑遭行經車輛撞上，身體有多處傷勢、後腿骨折，奄奄一息，警方連忙將警車停在路中，並放置交通錐，疏導現場交通，避免流浪狗遭受二次傷害，有附近市民看到，也協助警方將流浪狗移置到路旁，等待動保處人員到場，將流浪狗後續送醫，但急救後仍不治。
台中市第六警分局協和派出所警員潘瑋琳、賴駿彥1日凌晨1時許巡邏，在西屯區台灣大道四段、東大路，發現一隻流浪狗疑遭人撞上，躺在快車道上，身上有多處傷勢、後腿也明顯骨折，不斷喘氣，兩警不忍心，連忙將警車停在流浪狗的後方車道上，避免其他車輛發生二次事故。
兩警在交通疏導期間，另有熱心民眾看到，也連忙停下車輛，開啟故障燈，協助警方疏導交通，並拿出毛巾將受傷的流浪狗移置到路旁，等候動保處人員到場，進行後續處置。
據查，該隻流浪狗經動保處送醫，急救至2日清晨，但仍因流浪狗的傷勢過重，醫院搶救無效，不治死亡。
台中市第六警分局協和所長詹典儒說，女警潘瑋琳的家中也有養狗，本來就是愛狗人士，十分有愛心，因此在執勤時遇到有流浪動物發生狀況，都會即時提供援手，搶救生命。
警方提醒民眾，若於行車途中不慎撞擊到動物，應立即通報相關單位或打1999請其前來處理，情況允許的話應擺放交通錐示警，避免後車因閃避不及撞上造成車禍。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言