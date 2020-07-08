影／浪浪台灣大道被撞到剩一口氣 正妹警與民阻路守護

台中市第六警分局女警潘瑋琳上周三與同事巡邏時，發現有一隻流浪狗疑遭行經車輛撞上，身體有多處傷勢、後腿骨折，奄奄一息，警方連忙將警車停在路中，並放置交通錐，疏導現場交通，避免流浪狗遭受二次傷害，有附近市民看到，也協助警方將流浪狗移置到路旁，等待動保處人員到場，將流浪狗後續送醫，但急救後仍不治。

台中市第六警分局協和派出所警員潘瑋琳、賴駿彥1日凌晨1時許巡邏，在西屯區台灣大道四段、東大路，發現一隻流浪狗疑遭人撞上，躺在快車道上，身上有多處傷勢、後腿也明顯骨折，不斷喘氣，兩警不忍心，連忙將警車停在流浪狗的後方車道上，避免其他車輛發生二次事故。

兩警在交通疏導期間，另有熱心民眾看到，也連忙停下車輛，開啟故障燈，協助警方疏導交通，並拿出毛巾將受傷的流浪狗移置到路旁，等候動保處人員到場，進行後續處置。

據查，該隻流浪狗經動保處送醫，急救至2日清晨，但仍因流浪狗的傷勢過重，醫院搶救無效，不治死亡。

台中市第六警分局協和所長詹典儒說，女警潘瑋琳的家中也有養狗，本來就是愛狗人士，十分有愛心，因此在執勤時遇到有流浪動物發生狀況，都會即時提供援手，搶救生命。