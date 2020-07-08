萬安演習莫驚慌 中壢分局製多語言版本宣導片

桃園市中壢警分局今年7月14日下午1點30分至2點，配合雙北舉行軍民聯合防空(萬安43號)演習，特別拍攝萬安演習宣導影片，因應中壢區融合眾多民族文化，影片以中文、英文、台語、日語、越南語、泰語、客家語及原住民語等多種語言版本呈現，讓中壢所有居民皆能了解演習的目的。

中壢分局表示，此次演習因應疫情，僅發放警報，不實施交通管制，人車亦不須疏散避難，民眾於演習當日仍可維持正常生活作息。

除拍攝宣導影片，另結合桃園市政府義勇警察大隊中壢中隊、民防大隊中壢中隊、守望相助大隊中壢中隊、交通義勇警察大隊、桃園市政府警察局志願服務工作大隊中壢中隊共同宣傳，以有效擴大宣導效果。同時中壢警分局也協同中壢區公所利用大眾傳播媒體(大型電子看板)，公告演習日期、時間與實施事項，使民眾能充分瞭解演習方式。