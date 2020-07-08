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新舊警腰帶 麻豆警探視受傷同仁繫牢兄弟情

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市麻豆警分局有兩名警員因公傷病，其中1人被迫提早退休，麻豆分局長洪頂力關心近來同袍近況，率分局幹部及警大實習生前往員警家中探視，強調謹記昔日出生入死兄弟情，永遠關懷都在。

洪頂力由學甲升任麻豆分局長，日來至所屬各單位認識同仁及進行人力盤點時，發現分局曾有兩位員警因公傷病，前天下午率分局幹部及警大實習生前往員警家中慰問。

其中，鳳林派出所前所長王世宏民國96年2月25日上班突頭暈及視力模糊現象，仍堅持服勤，復因頭痛難耐，同仁以巡邏車載至醫院急診，經診斷為腦幹出血致腦部損傷併四肢機能神經肌肉障礙，吞嚥機能喪失，生活無法自理，98年3月經銓敘部核定因公傷殘命令退休。

督察組警員林志隆在108年11月4日休假時仍至組內整理業務，突感身體不適，緊急就醫卻查不出緣由，隔日突然中風倒地，在加護病房救治20餘日脫險，但語言能力卻已受損，四肢靈活度也不如前，請公傷假休養中，但林員仍每日努力復健，希望能返回崗位。

洪頂力慰問二位同仁時，分別由警察大學實習生代表致贈警察新舊式皮帶及慰問金，象徵不論警察工作如何的世代交替，麻豆分局會一直惦記著所有的弟兄，除感謝王前所長對社會貢獻與付出，也期待林志隆調養好身體後能順利返回職位。

麻豆分局長洪頂力表示，警察人員不分晝夜輪班，工作非常辛勞，每位員警都是家庭支柱，提醒同仁在全力投入警察任務同時，更要注意自己身體健康。

麻豆警分局長洪頂力（左）探視鳳林派出所前所長王世宏。記者謝進盛／翻攝
麻豆警分局長洪頂力（左）探視鳳林派出所前所長王世宏。記者謝進盛／翻攝
麻豆警方及警大實習生探望分局督察組警員林志隆（左四）。記者謝進盛／翻攝
麻豆警方及警大實習生探望分局督察組警員林志隆（左四）。記者謝進盛／翻攝

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