快訊

抵制中國呼聲高，「印度製造」到底行不行？

夫妻相差20歲 桃園男桿麵棍打死老婆留下未滿周歲兒子

巴掌兒好不容長大 母爆5歲子被幼兒園施虐瘀傷

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣民楊小姐控訴員林市某幼兒園對5歲兒子施暴偷捏，致身上多數瘀青，甚至懼學，楊小姐說，兒子是早產兒，當年是很多醫護人員的愛心才保住兒子，今年才開始送到幼兒園展開新的學習旅程，沒想到就遇到施虐的老師，讓他們很痛心，已對園方提出傷害告訴。

楊小姐說，兒子「有有」有女兒「多多」是龍鳳胎，5年前早產出生時僅是629公克的巴掌兒，是在很多人的愛心下才成長至今，由於早產腦出血，從小都在進行物理、語言復健等，今年2月才開始送他們姐弟去上幼兒園，沒想到從5月起就發現兒子身上有不明瘀傷，曾詢問園方，園方均稱應是自己跌倒撞傷。

但因兒子身上淤傷一直未減少，楊小姐夫婦在追問小姐姐多多才得知，原來是「弟弟尿褲子，才被處罰」，多多後來也說他不想上學了，老師會捏他、巴他，看到兒子的傷讓她很想哭，非常心疼。

楊小姐說，後來園方有到家裡表示可以退9萬多學費，並會給1 萬元慰問金，但施暴的老師卻未出面道歉，他們決定要提告，且從老師IG發現，老師曾抱怨一人要顧19名小孩，其中還有2名特殊兒，經常自己的早餐都變午餐，他們懷疑老師可能是照顧太多小孩才會情緒失控 。

幼兒園楊姓園長表示，已將園方監視錄影器交給警方，並沒有老師施虐情形，老師是很愛孩子的，但園方基於以和為貴也曾到家長家探視，表示願意退費，但家長提出的賠償金額太龐大，園方難以接受，目前已進入司法調查了。

彰化縣教育處表示，由於此案家長已提告，園方和家長雙方說法不一，已進入司法調查，待司法調查結果出來，若園方老師真有施虐情形，教育處也會裁罰，不過目前調查有發現園方每班學在在18和19人間，已超過規定的15人，已要求園方限期改善。

遭控老師施虐的幼兒園園長表示，已將園方監視錄影器交給警方，否認有老師施虐情形。記者林宛諭／攝影
遭控老師施虐的幼兒園園長表示，已將園方監視錄影器交給警方，否認有老師施虐情形。記者林宛諭／攝影
楊小姐說，兒子5年前早產出生時僅是629公克的巴掌兒，是在很多人的愛心下才成長至今，沒想到卻遇到施虐的老師，讓他們很痛心。圖／楊小姐提供
楊小姐說，兒子5年前早產出生時僅是629公克的巴掌兒，是在很多人的愛心下才成長至今，沒想到卻遇到施虐的老師，讓他們很痛心。圖／楊小姐提供
楊小姐說，兒子5年前早產出生時僅是629公克的巴掌兒，是在很多人的愛心下才成長至今，沒想到卻遇到施虐的老師，兒子身上多處瘀傷，讓他們很痛心。圖／楊小姐提供
楊小姐說，兒子5年前早產出生時僅是629公克的巴掌兒，是在很多人的愛心下才成長至今，沒想到卻遇到施虐的老師，兒子身上多處瘀傷，讓他們很痛心。圖／楊小姐提供

延伸閱讀

中小學裝冷氣…地方建議分年逐次、高樓層先裝

4童遭老師膠帶綑手 高市府要查

國中小全面安裝冷氣　金門：老舊管線系統也要升級

不滿後視鏡擦撞受損 前彰縣議長妹婿追撞單車學生

相關新聞

懷疑妻子外遇 桃園男深夜棍棒活活打死老婆

桃園市昨深夜發生老公打死老婆案件，警方初步了解這名人夫懷疑妻子外遇，一氣之下就持棍棒、徒手朝對方痛毆，後來驚覺自己下手過...

影／潛水客下海夜潛體力不支求救 花蓮海巡隊趕往救援

花蓮縣海洋生態保育協會人員昨晚在七星潭及崇德海域實施休閒潛水觀察，其中一名張姓潛水客體力不支，同行潛水客向海巡署通報，由...

公車司機恍神 衝撞路旁轎車推擠去撞電桿 轎車成廢鐵

基隆市公車劉姓司機今早駕駛104線公車，行經北寧路碧砂漁港路段時，疑恍神失控，駕車衝撞停在路邊的轎車和機車，被撞的轎車後...

曾一次偷380萬名表、名包 他擺地攤沒賺回歸本業當小偷

「穿牆盜」尤姓男子涉嫌行竊台北市一家當鋪12支手表及珠寶，價值約90萬，警方逮到他後依竊盜罪送辦。其實尤是竊盜慣犯，多年...

夫妻相差20歲 桃園男桿麵棍打死老婆留下未滿周歲兒子

桃園市58歲林姓男子懷疑小他20歲的曾姓妻子外遇，昨晚7點多雙方發生激烈爭吵，林情緒失控拿家中的桿麵棍朝曾頭部痛毆，送醫...

婦人騎機車衝破民宅鐵門 疑精神不濟肇事

肉販黃姓婦人今天凌晨騎機車準備到市場理貨，途中路過高雄市苓雅區福德三路，失控直撞民宅，衝破鐵捲門，住戶睡夢中聽見樓下傳來...

影／浪浪台灣大道被撞到剩一口氣 正妹警與民阻路守護

台中市第六警分局女警潘瑋琳上周三與同事巡邏時，發現有一隻流浪狗疑遭行經車輛撞上，身體有多處傷勢、後腿骨折，奄奄一息，警方...

新舊警腰帶 麻豆警探視受傷同仁繫牢兄弟情

台南市麻豆警分局有兩名警員因公傷病，其中1人被迫提早退休，麻豆分局長洪頂力關心近來同袍近況，率分局幹部及警大實習生前往員...

巴掌兒好不容長大 母爆5歲子被幼兒園施虐瘀傷

彰化縣民楊小姐控訴員林市某幼兒園對5歲兒子施暴偷捏，致身上多數瘀青，甚至懼學，楊小姐說，兒子是早產兒，當年是很多醫護人員...

影／少年臉書互嗆相約談判 單刀赴會的遭砍傷警速逮人

新北市昨晚發生一起持刀傷人流血衝突，韓姓男子與陳姓少年在網路上留言互嗆，雙方昨晚相約談判，韓男找來二名同夥助陣，涉嫌持西...

影／黃牌重機疑紅燈左轉 直行汽車閃車撞倒一排Ubike

67歲鄭姓男子今天清晨騎乘黃牌重機車在新北市中和區秀朗橋頭，疑似搶快左轉，未禮讓直行汽車，慘遭汽車撞飛騰空掉落，而汽車為...

噁心！ 壯男火車站旁猥褻機車 竟弓臀「前後衝刺」

放開那輛機車！一名男子7日上午跑到新竹火車站附近猥褻停在一旁的機車，只見他雙手扶著生殖器，弓起臀部朝機車座椅、手把、車殼...

熱門新聞

新北微星科技公司傳墜樓意外 墜樓者為公司總經理

新北微星科技公司總經理墜樓 保全人員發現嚇壞了

南投10天逾5起山難 搜救人員吃不消向山友喊話了

新北3歲女童遭男童猛摳下體流血 老師竟只顧一旁滑手機

被衛生局女職員指控性侵的前執行長： 再編造故事提告

南投膠帶工廠偷排甲苯 大賺7000萬黑心錢被起訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。