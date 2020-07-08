巴掌兒好不容長大 母爆5歲子被幼兒園施虐瘀傷
彰化縣民楊小姐控訴員林市某幼兒園對5歲兒子施暴偷捏，致身上多數瘀青，甚至懼學，楊小姐說，兒子是早產兒，當年是很多醫護人員的愛心才保住兒子，今年才開始送到幼兒園展開新的學習旅程，沒想到就遇到施虐的老師，讓他們很痛心，已對園方提出傷害告訴。
楊小姐說，兒子「有有」有女兒「多多」是龍鳳胎，5年前早產出生時僅是629公克的巴掌兒，是在很多人的愛心下才成長至今，由於早產腦出血，從小都在進行物理、語言復健等，今年2月才開始送他們姐弟去上幼兒園，沒想到從5月起就發現兒子身上有不明瘀傷，曾詢問園方，園方均稱應是自己跌倒撞傷。
但因兒子身上淤傷一直未減少，楊小姐夫婦在追問小姐姐多多才得知，原來是「弟弟尿褲子，才被處罰」，多多後來也說他不想上學了，老師會捏他、巴他，看到兒子的傷讓她很想哭，非常心疼。
楊小姐說，後來園方有到家裡表示可以退9萬多學費，並會給1 萬元慰問金，但施暴的老師卻未出面道歉，他們決定要提告，且從老師IG發現，老師曾抱怨一人要顧19名小孩，其中還有2名特殊兒，經常自己的早餐都變午餐，他們懷疑老師可能是照顧太多小孩才會情緒失控 。
幼兒園楊姓園長表示，已將園方監視錄影器交給警方，並沒有老師施虐情形，老師是很愛孩子的，但園方基於以和為貴也曾到家長家探視，表示願意退費，但家長提出的賠償金額太龐大，園方難以接受，目前已進入司法調查了。
彰化縣教育處表示，由於此案家長已提告，園方和家長雙方說法不一，已進入司法調查，待司法調查結果出來，若園方老師真有施虐情形，教育處也會裁罰，不過目前調查有發現園方每班學在在18和19人間，已超過規定的15人，已要求園方限期改善。
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