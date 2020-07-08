聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／少年臉書互嗆相約談判 單刀赴會的遭砍傷警速逮人
新北市昨晚發生一起持刀傷人流血衝突，韓姓男子與陳姓少年在網路上留言互嗆，雙方昨晚相約談判，韓男找來二名同夥助陣，涉嫌持西瓜刀砍傷單刀赴會的陳姓少年手臂和臀部後逃逸。警方獲報於3小時內迅速逮捕韓男等3名涉案人，訊後今天依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。
中和警方昨晚11時32分獲報，在中和區國光街巷弄內，發生一起打架糾紛，員警迅速趕抵現場，發現17歲陳姓少年手臂和臀部流血，疑似刀傷，由救護車緊急送醫後無生命危險。
據了解，陳姓少年與韓姓男子（18歲）日前在臉書通訊軟體上因細故相互留言互嗆，雙方昨晚相約談判，韓男由友人簡姓男子(19歲)及翁姓男子(19歲)陪同，而陳姓少年則是獨自一人前往。
雙方一見面疑因一言不合，男等人涉嫌持西瓜刀攻擊，導致陳男手臂及臀部被砍傷，逃免跑時還跌倒在地，韓男等人見事情鬧大也一鬨而散。
警方事後立即調閱監視器影像，以車辨系統分析比對，於事發後3小時內將韓男、簡男及翁男等3人全數通知到案。警詢後將依傷害及妨害秩序罪嫌送辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言