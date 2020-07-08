影／少年臉書互嗆相約談判 單刀赴會的遭砍傷警速逮人

新北市昨晚發生一起持刀傷人流血衝突，韓姓男子與陳姓少年在網路上留言互嗆，雙方昨晚相約談判，韓男找來二名同夥助陣，涉嫌持西瓜刀砍傷單刀赴會的陳姓少年手臂和臀部後逃逸。警方獲報於3小時內迅速逮捕韓男等3名涉案人，訊後今天依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

中和警方昨晚11時32分獲報，在中和區國光街巷弄內，發生一起打架糾紛，員警迅速趕抵現場，發現17歲陳姓少年手臂和臀部流血，疑似刀傷，由救護車緊急送醫後無生命危險。

據了解，陳姓少年與韓姓男子（18歲）日前在臉書通訊軟體上因細故相互留言互嗆，雙方昨晚相約談判，韓男由友人簡姓男子(19歲)及翁姓男子(19歲)陪同，而陳姓少年則是獨自一人前往。

雙方一見面疑因一言不合，男等人涉嫌持西瓜刀攻擊，導致陳男手臂及臀部被砍傷，逃免跑時還跌倒在地，韓男等人見事情鬧大也一鬨而散。