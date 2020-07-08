遭男童猛摳下體流血 女童勇敢偵訊

新北市三峽區某幼兒園驚傳性霸凌事件，一名3歲小女童回家時洗澡時，被媽媽發現下體不斷流血，滿是傷口，追問之下女兒才透露，「有人戳我尿尿的地方」。新北家防中心主任許芝綺說，6月中旬已陪同偵訊協助。

許芝綺指出，陪同偵訊後有針對孩子安全計畫擬定、身心反應與家屬討論因應方式，女童目前由家人照顧，後續會轉到其他學校，3歲孩子只要照顧者給予穩定安全依附環境，孩子創傷反應就會淡化。

許芝綺表示，3歲孩子較難有口頭心理諮商，口語反應本身沒有這麼好，會持續協助家屬觀察孩子的反應是否穩定，偵訊過程女童有清楚陳述過程，但目前仍缺乏影響證據，女童父母已提告，後續等待司法程序處理。

不過男童是否因為模仿所致，許芝綺表示，目前沒有收到男童遭到不當對待、接觸不當影像，或是模仿的通報，難以得知為何會出現這些行為，現在網路、家裡資訊太過複雜。