影／黃牌重機疑紅燈左轉 直行汽車閃車撞倒一排Ubike

67歲鄭姓男子今天清晨騎乘黃牌重機車在新北市中和區秀朗橋頭，疑似搶快左轉，未禮讓直行汽車，慘遭汽車撞飛騰空掉落，而汽車為閃避重機車，往右側偏還撞倒路邊一整排約10輛U-BIKE。據了解，雙方酒測值均為零，騎士送醫後無生命危險，但雙方肇事責任歸屬，現由警方調查釐清中。

今天上午5時43分，在中和區景平路與成功路口發生一起汽車撞上黃牌重機車車禍事故，據了解，騎黃牌重機車的鄭姓男子景平路往新店方向，疑似紅燈左轉成功路時，與對向駕駛汽車直行的高姓男子男（24歲）發生碰撞，汽車因事出突然，往右閃避還碰撞人行道上一整排U-BIKE，雙方送新店慈濟醫院無生命危險。