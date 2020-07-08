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噁心！ 壯男火車站旁猥褻機車 竟弓臀「前後衝刺」

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

放開那輛機車！一名男子7日上午跑到新竹火車站附近猥褻停在一旁的機車，只見他雙手扶著生殖器，弓起臀部朝機車座椅、手把、車殼「前後衝刺」，讓民眾傻眼，將過程拍下上傳臉書社團，對此，警方指出，尚未接獲民眾報案，已調閱監視器積極偵辦。

有網友向臉書社團新竹爆料公社匿名爆料，還附上一段影片，指7日上午一名身材魁武的男子鎖定新竹火車站附近停放的機車，趁人不注意以生殖器磨蹭機車座椅、手把、車殼，還會變換體位且一臉陶醉，讓該名網友傻眼，ＰＯ文提醒民眾若有機車停放在該處，要注意牽車時有無異常黏液。

不少網友看了影片，紛紛留言回應「機車墊不是很熱嗎 ～ 」、「怎麼不桶排氣管啊 」、「大家快用辣椒塗車子，包他碰到雞雞痛到掛急診」、「有愛就能成家 ，既然把人家的機車給睡了，總該負責吧！去登記吧！記得要給聘金喔！」

一名男子7日上午跑到新竹火車站附近猥褻停在一旁的機車，讓民眾傻眼，將過程拍下上傳臉書社團。記者王駿杰／翻攝自臉書社團新竹爆料公社
一名男子7日上午跑到新竹火車站附近猥褻停在一旁的機車，讓民眾傻眼，將過程拍下上傳臉書社團。記者王駿杰／翻攝自臉書社團新竹爆料公社

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