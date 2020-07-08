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期末考不好被媽罵 小四生離家出走媽媽急哭了
台中市陳姓男童在北屯區就讀國小四年級，他在5日時因期末考成績不理想，被媽媽教訓了一頓，未料男童被罵後也賭氣，趁母親不注意時，奪門而出，陳母發現後，趕緊到大樓外找尋，但仍找不到兒子，只好求助警方，在陳述過程時，陳母急得都哭了，幸好男童在離家1個多小時後，自行返家，陳母也帶著男童到派出所，感謝警方的協助。
台中市第五警分局文昌所警員李鴻坤在5日下午1時許獲報，就讀國小四年級的陳姓男童因被母親教訓，離家出走，陳母是越南籍，嫁來台灣已近10年，男童因期末考的成績未達陳母期待，因此教訓的男童一頓，但男童被責罵後，氣得離家，陳母在住家附近找了一個多小時，仍找不到小孩，只好聲淚俱下，向警求助。
警方獲報後開始調閱鄰近大樓監視器，且通報線上巡邏加強協尋，另外亦請陳母到派出所報案、調閱警方監視器。調閱監視器過程中，警方告知鄰近大樓管理員，如發現男童立即通知派出所，經過一小時的努力，陳母住家大樓管理室來電告知，男童自行返回且安全無虞，警方立即將陳母從派出所送回住家讓母子團聚。
承辦警員見母子團聚，也當場溫馨輔導男童，告訴男童心情不佳時可以到派出所找警察叔叔聊天，切勿獨自到公園或接受陌生人的糖果，有什麼不開心的事也要好好的和媽媽談談，千萬不要意氣用事。事後陳母和陳童一起帶飲料至派出所感謝警方的認真協尋。
台中市第五警分局長郭士傑說，嘉許同仁積極協尋這名離家兒童，讓新住民雖在異鄉也能感受到故鄉的溫暖，稱讚同仁是維護警民關係的良好示範。
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