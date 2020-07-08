猜猜我是誰！「一聲姑姑」台東婦人險損失10萬元

台東45歲謝姓婦人險掉進團「猜猜我是誰」電話詐騙陷阱。詐騙集團假扮姪子向婦人借10萬元急用買車。謝不疑有他前往銀行匯款時，行員查覺有異，通報警方處理。經員警和行員勸說下，成功阻止謝婦匯款。

保七總隊表示，謝婦指稱因聲音很像她的姪子，並說「要買一台中古車，臨時少了10萬元，拜託姑姑一定要幫忙」。她認為應該就是姪子沒錯，昨天就到銀行準備匯款。

謝婦在櫃檯匯款的時候，因為不斷低頭講電話，引起行員注意，並通報派駐的保七員警關心瞭解。不斷向婦人勸說，後，謝婦才恍然大悟，差一點被騙。