聽新聞
test
0:00 / 0:00
猜猜我是誰！「一聲姑姑」台東婦人險損失10萬元
台東45歲謝姓婦人險掉進團「猜猜我是誰」電話詐騙陷阱。詐騙集團假扮姪子向婦人借10萬元急用買車。謝不疑有他前往銀行匯款時，行員查覺有異，通報警方處理。經員警和行員勸說下，成功阻止謝婦匯款。
保七總隊表示，謝婦指稱因聲音很像她的姪子，並說「要買一台中古車，臨時少了10萬元，拜託姑姑一定要幫忙」。她認為應該就是姪子沒錯，昨天就到銀行準備匯款。
謝婦在櫃檯匯款的時候，因為不斷低頭講電話，引起行員注意，並通報派駐的保七員警關心瞭解。不斷向婦人勸說，後，謝婦才恍然大悟，差一點被騙。
保七總隊特別呼籲，詐騙集團以「猜猜我是誰」的方式，偽裝成親朋好友，以臨時急用缺錢，拜託先幫忙一下，來騙取民眾匯款，請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言